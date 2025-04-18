Стадион ФК «Краснодар» переименуют в «Ozon Арена» с 1 мая

ФК «Краснодар» заключил партнерское соглашение с маркетплейсом Ozon. С 1 мая 2025 года домашний стадион клуба будет переименован в «Ozon Арену». Об этом рассказал генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг на пресс-конференции 18 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар» Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

В рамках сотрудничества маркетплейс станет официальным партнером клуба. Стороны запустят совместные проекты, включая поддержку детского спорта, программы реабилитации для детей с ограниченными возможностями и благотворительные инициативы.

Первая акция в рамках партнерства состоится 19 апреля на матче «Краснодар» — «Ахмат». За каждого зрителя спонсор перечислит по 100 руб. в фонд «Синяя птица» для организации спортивных занятий детям, находящимся под опекой фонда.

Помимо переименования стадиона, логотип Ozon появится на игровой форме команды в сезоне РПЛ 2025/26. По заявлению представителей сторон, сотрудничество базируется на общих ценностях и будет использовано не только в коммерческих целях, но и для реализации социальных программ на Кубани.

Соглашение, рассчитанное до 2029 года, подписали генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг и директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок.

Стадион «Краснодар» открыли в декабре 2016 года. Арена рассчитана на 35,1 тыс. зрителей. На стадионе прошло пять матчей сборной России.

Анна Гречко