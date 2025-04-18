Завод серного бетона за 9,5 млрд рублей достроят на Кубани в 2026 году

Проект строительства завода серного бетона в Крымском районе Краснодарского края будет реализован до конца 2026 года. Инвестиции в проект оцениваются в 9,5 млрд руб, сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Соответствующее соглашение о продлении сроков подписано в 2025 году. После запуска предприятие будет ежегодно выпускать 2,5 млн т гранулированного серобетона, 1,2 млн т сероасфальтобетона и 1,5 млн шпал из серного бетона. На заводе создадут 320 рабочих мест.

Соглашение о реализации проекта московская компания «Смарт констракшн ворлд» и администрация Крымского района подписали в ноябре 2023 года. В марте 2024 года представители инвестора отмечали, что для серобетона в России уже существует ГОСТ, однако производство этого материала в стране отсутствует. Выбор Крымского района для размещения завода компания объяснила привлекательными условиями, предложенными местной администрацией.

Анна Гречко