Беспилотники ВСУ атаковали пять регионов России, включая Крым и Кубань
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Наибольшее количество дронов — 27 единиц — было сбито над Воронежской областью. По 12 беспилотников уничтожено над территорией Белгородской области и акваторией Азовского моря, три — над Республикой Крым. По одному БПЛА перехвачено в воздушном пространстве Ростовской области и Краснодарского края.