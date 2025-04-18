Беспилотники ВСУ атаковали пять регионов России, включая Крым и Кубань

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Наибольшее количество дронов — 27 единиц — было сбито над Воронежской областью. По 12 беспилотников уничтожено над территорией Белгородской области и акваторией Азовского моря, три — над Республикой Крым. По одному БПЛА перехвачено в воздушном пространстве Ростовской области и Краснодарского края.

Наталья Решетняк