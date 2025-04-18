Оперштаб Кубани: курортный сезон в Анапе состоится с ограничениями

Курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края состоится, несмотря на санитарные ограничения. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге пояснила, что пляжи указанных территорий временно не соответствуют санитарным требованиям и закрыты для купания и отдыха у воды. К эксплуатации не допущен 141 пляж в Анапе и девять в Темрюкском районе.

«Все наши усилия, намерения и мероприятия направлены на сохранение и улучшение состояния здоровья граждан Российской Федерации и наших гостей. Исходя из этих принципов, мы проводим наши мероприятия и принимаем решения»,— отметила госпожа Попова.

По словам руководителя ведомства, ограничения связаны исключительно с качеством морской воды и состоянием прибрежной полосы. При этом качество питьевой воды, продуктов питания, воздуха и водоснабжения в регионе соответствует нормативам, а зоны отдыха за пределами пляжей остаются доступными для туристов.

Мониторинг состояния береговой линии продолжается. Доступ к пляжам может быть возобновлен при улучшении экологической обстановки на основании результатов лабораторных исследований.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что от Новороссийска и восточнее мазута не обнаружено, а побережья Крыма и Севастополя признаны безопасными.

Анна Гречко