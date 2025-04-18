Краснодар возглавил рейтинг городов России по числу ДТП в начале 2025 года

Краснодар возглавил рейтинг российских городов по количеству ДТП в первом квартале 2025 года, обогнав Москву. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на страховую компанию ВСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / klimovnews Фото: t.me / klimovnews

Общий уровень аварийности на российских дорогах снизился на 49% в сравнении с первым кварталом предыдущего года. По данным страховщиков, проанализировавших статистику обращений по ОСАГО, на Кубань приходится 5,4% всех аварий. Следом идут Москва (5,2%), Московская область (3,9%), Новосибирская область (2,8%) и Башкортостан (2,5%).

Среди автомобильных марок лидерами по участию в ДТП стали ВАЗ (16%), Toyota (8,3%), Hyundai (6,1%), ГАЗ (6%), Kia (5,2%) и Renault (4%). По сравнению с прошлым годом доля аварий с участием LADA сократилась на 2%, а с Toyota, напротив, увеличилась на 0,6%.

В разрезе моделей чаще попадают в аварии Granta (4%), Solaris (2,6%), Rio (2,5%) и Logan (1,7%). Страховщики отмечают рост доли китайских автомобильных брендов в структуре аварийности с 4% до почти 7%.

Исследование подтвердило, что мужчины остаются основными виновниками дорожных инцидентов — на их счету 83% происшествий. Женщины стали причиной аварий в 17% случаев, что на 4% больше, чем в первом квартале 2024 года.

Также увеличилась доля происшествий с участием корпоративных автопарков (такси, каршеринг, службы доставки) — с 18 до 20%.

Согласно данным ВСК, самой рискованной возрастной категорией остаются водители 30–40 лет, на которых приходится 29% аварий по ОСАГО. Молодые автомобилисты демонстрируют наибольшую осторожность — на их долю приходится лишь 15% ДТП.

Анна Гречко