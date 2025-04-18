Главные новости за 18 апреля. Новороссийск
В Новороссийске предотвратили теракт и задержали агента СБУ.
В Новороссийске потушили возгорание на мусорном полигоне.
Курортный сезон в Анапе состоится без купания в море.
Роспотребнадзор: от Новороссийска до Сочи все побережье Черного моря чистое.
В Новороссийске на Пасху ограничат движение транспорта на набережной.
Новороссийский водоканал ищет подрядчика для ремонта водопровода на улице Руставели.
В Новороссийске самые высокие цены в Краснодарском крае на говядину и рыбу.
Верховный суд РФ направил на пересмотр дело о легализации гостевого дома в Геленджике.
В Новороссийске ищут подрядчика для ремонта улицы Победы.
Средняя стоимость одного кг картофеля в Новороссийске оказалась самой высокой в Краснодарском крае — 101,01 руб.
Сегодня в Новороссийске умер почетный гражданин города-героя, ветеран Великой Отечественной войны Николай Семак.
«Черноморец» готовится к матчу против «СКА-Хабаровск» в Новороссийске.