Главные новости за 18 апреля. Новороссийск

В Новороссийске предотвратили теракт и задержали агента СБУ.

В Новороссийске потушили возгорание на мусорном полигоне.

Курортный сезон в Анапе состоится без купания в море.

Роспотребнадзор: от Новороссийска до Сочи все побережье Черного моря чистое.

В Новороссийске на Пасху ограничат движение транспорта на набережной.

Новороссийский водоканал ищет подрядчика для ремонта водопровода на улице Руставели.

В Новороссийске самые высокие цены в Краснодарском крае на говядину и рыбу.

Верховный суд РФ направил на пересмотр дело о легализации гостевого дома в Геленджике.

В Новороссийске ищут подрядчика для ремонта улицы Победы.

Средняя стоимость одного кг картофеля в Новороссийске оказалась самой высокой в Краснодарском крае — 101,01 руб.

Сегодня в Новороссийске умер почетный гражданин города-героя, ветеран Великой Отечественной войны Николай Семак.

«Черноморец» готовится к матчу против «СКА-Хабаровск» в Новороссийске.