В Новороссийске предотвратили теракт и задержали агента СБУ

Агент Службы безопасности Украины (СБУ) задержан в Новороссийске при подготовке к подрыву административного здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Гражданин Белоруссии 2000 года рождения собирался взорвать административное здание в Новороссийске. Самодельное взрывное устройство массой 2,5 кг было готово к использованию. Также сотрудники ФСБ установили его причастность к сбору сведений о местах дислокации кораблей Черноморского флота и военнослужащих ВС РФ на территории Краснодарского края.

«По указу моего куратора СБУ я должен был в начале апреля собрать все компоненты и произвести взрыв в здании по сбору военнослужащих Российской Федерации»,— рассказал задержанный.

В отношении агента СБУ следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) УК РФ.

Алена Воробьева