Новороссийский водоканал ищет подрядчика для ремонта водопровода на улице Руставели

Муниципальное предприятие «Водоканал города Новороссийска» объявил аукцион по выбору подрядчика для капитального ремонта водопровода по улице Шота Руставели (от улицы Запорожской до переулка Приморский). Начальная цена контракта 2,2 млн руб. Информация размещена на сайте «ТЭК-Торг».

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Подрядчик должен будет демонтировать, а по окончании работ вновь восстановить асфальтовое и бетонное покрытие, провести земляные работы с рытьем и последующей засыпкой котлована, оборудовать средства технического регулирования и гидранты, установить железобетонные колодцы и люки, заменить чугунные и стальные трубы и обработать все антикоррозийными полимерами. Трубопровод должен быть промыт с использованием дезинфекционных средств.

Работы необходимо выполнить в течение 60 дней с момента заключения договора. Гарантия на них составит 5 лет.

Заявки на участие в торгах принимаются до 24 апреля. Подведение итогов запланировано на 30 апреля 2025 года.

Людмила Налтакян