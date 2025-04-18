В Новороссийске ищут подрядчика для ремонта улицы Победы

Администрация Новороссийска объявила запрос котировок на право заключения контракта на ремонтно-восстановительные работы дорожного покрытия по улице Победы. Начальная цена контракта 2 млн руб., указано на сайте «ТЭК-Торг».

Заказчиком работ выступает МУП «Управления ЖКХ города Новороссийск». Подрядчик должен будет демонтировать старые и установить новые керамогранитные плиты на бульваре, облицевать ступени керамогранитной плиткой, очистить и окрасить ограждения, урны и малые архитектурные формы, а также обновить покрытие фонарных столбов.

Срок исполнения контракта 67 дней. Заявки принимаются до 25 апреля, итоги подведут 28 апреля 2025 года.

Людмила Налтакян