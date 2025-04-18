«Черноморец» готовится к матчу против «СКА-Хабаровск» в Новороссийске

Футбольный клуб «Черноморец» проведет домашнюю встречу в Новороссийске против «СКА-Хабаровск» в субботу 19 апреля. Об этом команда сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Черноморец» Фото: ФК «Черноморец»

«Наши предматчевые активности начинаются в 13:00, а проходы на стадион будут открыты с 13:30. Если вы хотите купить билет офлайн, то наши кассы уже работают и ждут вас сегодня до 18:00. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00»,— говорится в сообщении.

Встреча футбольных команд пройдет на стадионе «Центральный». Матч начнется в 15:00. Парковка у стадиона будет работать по пропускам.

Для болельщиков перед матчем состоится автограф-сессия лучшего футболиста турнира 2024 года, защитника ФК «Черноморец» Виталия Стежко. В команде Новороссийска господин Стежко играет с 2024 года.

Предыдущая домашняя встреча в Новороссийске клуба «Черноморец» с волгоградским «Ротором» закончилась вничью. Ранее председатель наблюдательного совета клуба, предприниматель Сергей Шишкарев выразил надежду на выход новороссийской команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ) в нынешнем сезоне. Сейчас ФК «Черноморец» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» — на шестом.

Алена Воробьева