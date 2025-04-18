В Новороссийске самые высокие цены в Краснодарском крае на говядину и рыбу

Средняя стоимость мяса говядины и мороженой рыбы в Новороссийске оказалась одной из самых высоких в Краснодарском крае. Об этом свидетельствуют результаты исследования Краснодарстата на этой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным выборочного статистического наблюдения цен на мясо в Краснодарском крае, стоимость говядины в Новороссийске достигла 669,63 руб. На втором месте Сочи с ценой кг говядины 649,31 руб, далее — Туапсе со стоимостью 640,96 руб. Самая дешевая говядина в Ейске — цена достигает 575,14 руб.

По стоимости свинины Новороссийск (383,95 руб.) оказался на третьем месте после Сочи (411,95 руб.) и Краснодара (394,42 руб.). Цены на мороженую рыбу в Новороссийске самые высокие на Кубани. Согласно исследованию, цена за кг неразделанной мороженой рыбы в Новороссийске составила 436,15 руб., на втором месте Ейск со стоимостью 435,56 руб., на третьем вновь Туапсе, где цена составила 356,53 руб. Самая дешевая рыба продается в Ейске — стоимость кг составила 279,88 руб.

Новороссийск также вошел в топ-3 самых дорогих городов Кубани по индексу «Пасхи». Рост стоимости по отношению к прошлогодней Пасхе составил 11,7%.

Алена Воробьева