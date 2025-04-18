В Новороссийске цена на картофель оказалась самой высокой на Кубани

Средняя стоимость одного кг картофеля в Новороссийске оказалась самой высокой в Краснодарском крае — 101,01 руб. Об этом свидетельствует еженедельный отчет о средних потребительских ценах на товары и услуги Краснодарстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно мониторингу цен, самый дорогой картофель в Новороссийске, за ним следует Сочи, где стоимость одного кг составила 95,50 руб., и Краснодар с ценой за кг 94,42. Самый дешевый картофель в Туапсе — 83,50 руб.

Ранее Краснодарстат выяснил, что в Новороссийске бензин АИ-92 стоит дороже, чем в Сочи и Краснодаре. По данным статистики, стоимость одного литра бензина в Новороссийске составила 58,43 руб.

Алена Воробьева