В Новороссийске цена на картофель оказалась самой высокой на Кубани
Средняя стоимость одного кг картофеля в Новороссийске оказалась самой высокой в Краснодарском крае — 101,01 руб. Об этом свидетельствует еженедельный отчет о средних потребительских ценах на товары и услуги Краснодарстата.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Согласно мониторингу цен, самый дорогой картофель в Новороссийске, за ним следует Сочи, где стоимость одного кг составила 95,50 руб., и Краснодар с ценой за кг 94,42. Самый дешевый картофель в Туапсе — 83,50 руб.
Ранее Краснодарстат выяснил, что в Новороссийске бензин АИ-92 стоит дороже, чем в Сочи и Краснодаре. По данным статистики, стоимость одного литра бензина в Новороссийске составила 58,43 руб.