В Новороссийске на Пасху ограничат движение транспорта на набережной

В пасхальную ночь в Новороссийске ограничат движение на еще одном участке — набережной имени Адмирала Серебрякова. Об этом сообщает управление дорог Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Движение автомобилей по набережной имени Адмирала Серебрякова в пасхальную ночь ограничат от дома 57А до ул. Исаева. Ранее сообщалось о трех участках дорог, где в целях обеспечения безопасности в дни празднования Пасхи 19-20 апреля 2025 года будет введено ограничение.

Остальные три участка будут ограничены, как и было заявлено, с 20:00 часов 19 апреля до 06:00 часов 20 апреля: по ул. Пионерской на участке от ул. Вербовой до проезда к СОШ № 10, по ул. Видова на участке от ул. Чайковского до ул. Свободы и по ул. Гладкова на участке от ул. Видова до ул. 9 Января.

Праздничные богослужения на Пасху пройдут в 21 храме Новороссийска. Безопасность православных христиан будут обеспечивать сотрудники полиции, казачество, добровольные народные дружины.

Ранее Новороссийск вошел в топ-3 самых дорогих городов Кубани по индексу «Пасхи». Рост стоимости по отношению к прошлогодней Пасхе составил 11,7%.

Алена Воробьева