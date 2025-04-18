В Новороссийске скончался ветеран Великой Отечественной войны Николай Семак

Сегодня в Новороссийске умер почетный гражданин города-героя, ветеран Великой Отечественной войны Николай Семак. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Несколько недель не дожил до празднования Дня Победы и своего юбилея – 26 мая ему бы исполнилось 100 лет»,— написал господин Кравченко.

В годы войны Николай Павлович воевал в партизанском отряде на стратегически важном участке железной дороги Киев — Львов. В составе диверсионной группы 4-го Украинского фронта освобождал Чехословакию. Там же встретил 9 мая 1945 года.

Награжден Орденом Великой Отечественной войны I и II степеней, медалями «За Отвагу» и «За победу над Германией».

Алена Воробьева