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Коммерсантъ FM
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Raiffeisen Bank отрицает приостановку продажи подразделений в России

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) опровергла данные о приостановке продажи российской «дочки». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Процесс продажи не остановлен и не заморожен»,— прокомментировал «РИА Новости» пресс-секретарь RBI Кристоф Данц. Ранее информацию об временном отказе RBI уходить из России распространила газета Financial Times.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что мнения руководства RBI о продаже российских подразделений банка разделились. Часть руководства настаивает на уходе с российского рынка. Другие — призывают к более тщательному анализу положения дел.

О ситуации вокруг RBI — в материале «Ъ» «Заминочка с выходом».

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