«Хамас»: Израиль выдвигает невыполнимы условия

Лидер палестинского движения «Хамас» Халиль аль-Хайя заявил, что организация готова вести переговоры об обмене заключенными и о прекращении огня с Израилем. Однако, по словам господина аль-Хайя, Иерусалим выдвигает невыполнимые условия.

«Нетаньяху ответил на предложение посредников предложением, которое содержит невыполнимые условия и не ведет к прекращению войны или выводу войск из сектора Газа»,— заявил лидер движения (цитата по пресс-службе «Хамаса»).

Халиль аль-Хайя добавил, что группировка категорически против собственного разоружения. Он отметил, что наличие у «Хамаса» вооруженного крыла напрямую связано с оккупацией Израилем Палестины. «Ношение оружия — естественное право представителей нашего народа»,— заявил представитель движения.

Ранее сообщалось, что Египет передал «Хамасу» израильское предложение, включающее прекращение огня в Газе при условии полного разоружения группировки.

Подробнее о переговорах читайте в материале «Ъ» «"Хамас" отчитается за живых и мертвых».