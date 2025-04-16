Уголовные дела в отношении действующих и бывших губернаторов с 2000 года

В октябре 2000 года было возбуждено дело в отношении главы Курской области Александра Руцкого в связи с незаконной приватизацией служебной квартиры. 22 октября он был снят с выборов. Через два года суд признал приватизацию законной.

В октябре 2000 года было возбуждено дело в отношении смоленского губернатора Александра Прохорова (хищения и незаконное финансирование дорожного строительства). 22 сентября 2004 года он был приговорен к трем годам заключения, но амнистирован.

В январе 2002 года главу Ненецкого АО Владимира Бутова обвинили в злоупотреблении служебным положением, 10 апреля 2002 года — в неисполнении решения суда. В декабре оба дела закрыты по «реабилитирующим обстоятельствам». 22 августа 2003 года в отношении него возбудили дело за избиение инспектора ГАИ. В декабре 2004 года он был приговорен к трем годам условно.

25 апреля 2002 года было возбуждено дело в отношении губернатора Курской области Александра Михайлова (растрата и мошенничество при покупке жилья). 27 января 2003 года дело закрыли за отсутствием состава преступления.

30 сентября 2003 года тверского губернатора Владимира Платова обвинили в превышении полномочий и нанесении бюджету ущерба в 463 млн руб. 7 декабря он проиграл выборы. 11 ноября 2005 года приговорен к пяти годам тюрьмы. 27 апреля 2006 года Мосгорсуд снизил наказание до трех лет условно.

27 октября 2003 года в отношении губернатора Камчатки Михаила Машковцева было заведено дело по обвинению в халатности, а 17 марта 2004 года — по обвинению в превышении полномочий. 19 декабря он переизбран губернатором. 10 июня 2005 года прокуратура прекратила дело «ввиду раскаяния».

17 мая 2004 года прокуратура предъявила губернатору Саратовской области Дмитрию Аяцкову обвинения в злоупотреблении положением и превышении полномочий. 7 июля обвинения были сняты.

1 июня 2004 года возбуждено дело по фактам нецелевого использования средств ярославским губернатором Анатолием Лисицыным. 20 августа ему предъявлено обвинение в превышении полномочий. 4 апреля 2005 года дела прекращены в связи с истечением срока давности.

28 декабря 2004 года прокуратура возбудила дело в отношении самарского губернатора Константина Титова (злоупотребление служебным положением). 24 февраля 2005 года господина Титова переквалифицировали в свидетеля.

В декабре 2005 года было возбуждено дело по подозрению в получении взятки в отношении губернатора Ивановской области Владимира Тихонова. В августе 2006 года к обвинению добавилось «незаконное хранение боеприпасов». 4 сентября 2006 года дело прекратили за отсутствием состава преступления.

19 мая 2006 года Генпрокуратура возбудила в отношении главы Ненецкого АО Алексея Баринова дело по фактам «мошенничества в крупном размере» и «хищения или растраты вверенного имущества». 21 июля он был отстранен от должности и 6 сентября 2007 года осужден по одному из эпизодов дела на три года условно.

В апреле 2007 года Генпрокуратура завела на губернатора Амурской области Леонида Короткова дело о превышении должностных полномочий. 27 декабря 2010 года суд вынес экс-губернатору оправдательный приговор.

В ноябре 2008 года следственный комитет при прокуратуре Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении экс-губернатора Александра Тишанина по обвинению в злоупотреблении служебным положением. В мае 2012 года дело было закрыто за отсутствием состава преступления.

В августе 2011 года СКР возбудил дело в отношении ушедшего в отставку главы Тульской области Вячеслава Дудки по обвинению в получении взятки в 40 млн руб. 22 июля 2013 года суд приговорил его к девяти с половиной годам колонии строгого режима. В июне 2018 года он вышел на свободу по УДО.

В марте 2014 года губернатор Новосибирской области Василий Юрченко был отправлен в отставку, а в мае в отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий. В октябре 2017 года экс-губернатора приговорили к трем годам условно.

В сентябре 2014 года отправлен в отставку и арестован губернатор Брянской области Николай Денин. СК РФ обвинил его в злоупотреблении должностными полномочиями. В ноябре 2015 осужден на четыре года, в апреле 2018 года вышел на свободу по УДО.

4 марта 2015 года был задержан глава Сахалинской области Александр Хорошавин. Губернатор обвинялся в получении взятки на сумму $5,6 млн. В феврале 2018 года бывший губернатор получил 13 лет, а 28 апреля 2022 года ему был вынесен новый приговор — 15 лет в колонии строгого режима.

19 сентября 2015 года глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был задержан по обвинению в мошенничестве. В рамках дела был также задержан предшественник господина Гайзера на посту главы Коми Владимир Торлопов. В июне 2019 года Вячеслав Гайзер получил 11 лет строгого режима за получение взяток, мошенничество и легализацию средств. Владимир Торлопов получил шесть с половиной лет общего режима.

24 сентября 2015 года за получение взятки был задержан экс-глава Республики Карелия Андрей Нелидов. 2 марта 2018 года суд приговорил его к восьми годам заключения в колонии строгого режима. В 2021-м он вышел на свободу по УДО.

24 июня 2016 года в Москве за получение взяток был задержан губернатор Кировской области Никита Белых. В феврале 2018 года он был приговорен к восьми годам колонии строгого режима.

16 марта 2017 года стало известно, что в отношении экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича возбудили дело о получении взятки. В мае того же года он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

13 апреля 2017 года по подозрению в получении взятки был задержан глава Марий Эл Леонид Маркелов. 24 февраля 2021 года суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.

4 апреля 2017 года СК РФ возбудил дело в отношении главы Удмуртии Александра Соловьева по обвинению в получении взятки. В октябре 2020 года суд приговорил его к десяти годам.18 марта 2021 года он был освобожден от наказания в связи с тяжелой болезнью, умер 24 июля 2023 года.

В октябре 2018 года был задержан бывший губернатор Еврейской АО Александр Винников. Он обвинялся в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. 28 сентября 2021 года суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно.

28 марта 2019 года был задержан экс-глава Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев. 17 февраля 2021 года суд признал его виновным в растрате и приговорил его к пяти годам условно.

31 мая 2019 года по обвинению в растрате был задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков. В ноябре 2020 года по тому же делу был задержан экс-глава Ивановской области Михаил Мень. В мае 2021 года их дела были прекращены за истечением срока давности.

11 октября 2019 года стало известно о возбуждении дела в отношении бывшего главы Челябинской области Бориса Дубровского по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. В конце того же месяца следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела.

9 июля 2020 года был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. 10 февраля 2023 года суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима по делу об убийствах и покушении на убийство.

21 марта 2021 года по обвинению в получении взяток был задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. 25 января 2024 года суд приговорил его к 12 годам строгого режима.

11 декабря 2024 года по делу о взятке был задержан бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов. Следствие по делу продолжается.