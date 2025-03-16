Тише едешь — меньше платишь

Треть российских водителей получили максимальную скидку за безаварийную езду при оформлении ОСАГО — таковы данные Российского союза автостраховщиков (РСА) за 2024 год. Это говорит о росте дисциплинированности участников дорожного движения, уверены страховые компании. Однако Национальный автомобильный союз считает, что статистика не отражает реального положения дел: многие автомобилисты предпочитают компенсировать повреждения наличными на месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Российский союз автостраховщиков представил статистику за прошедший 2024 год и отметил тенденцию к повышению уровня безопасного вождения в РФ. Напомним, что автомобилист, который не был виновником ДТП на протяжении десяти лет, получает скидку в 54% от цены полиса. В этом случае при расчете стоимости страховки применяется коэффициент бонус-малус (КБМ) в размере 0,46. Доля водителей с таким дисконтом в 2024 году выросла с 31,1% до 35,8%, сообщил президент РСА Евгений Уфимцев: «Это говорит о том, что все больше автовладельцев стараются ездить аккуратнее, соблюдать правила дорожного движения и не попадать в ДТП».

Традиционным лидером рейтинга является Москва, где 50,2% застрахованных водителей имеют максимальный дисконт (за год эта доля выросла на 3,4 процентного пункта).

Сохранять лидирующие позиции в рейтинге столице позволяет комплекс мер, заявили “Ъ” в ЦОДД Москвы,— в том числе установка новых светофоров и комплексов фиксации нарушений, а также развитие интеллектуальной транспортной системы.

В тройке лидеров рейтинга РСА также Московская область и Санкт-Петербург (см. таблицу), где доля безаварийных автомобилистов тоже выросла.

Меньше всего автовладельцев с максимальной скидкой по ОСАГО живет в Крыму (4,2%), Дагестане (5,6%), Севастополе (6,6%), Чечне (7,2%) и Тыве (8,1%). Это может свидетельствовать о наличии проблем в регионе, поясняет Евгений Уфимцев: «Например, о недостаточной дисциплине водителей, низком уровне их профессиональной подготовки, низком контроле со стороны органов, отвечающих за безопасность движения».

Руководитель рабочей группы «Народного фронта» по защите прав автомобилистов Петр Шкуматов обращает внимание на то, что расчеты РСА основаны на данных регистрации автовладельцев (при оформлении ОСАГО, напомним, предъявляется паспорт).

Иными словами, машина и страховка у водителя могут быть оформлены в Москве, а ездить он может в другом регионе. По этой причине рейтинг РСА не отражает реальную картину с аварийностью в субъектах федерации, отмечает господин Шкуматов.

«В крупных городах все меньше водителей оформляют ДТП из-за боязни ухудшить КБМ и столкнуться с ростом цены ОСАГО,— объясняет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.— Поэтому часто гражданам выгоднее и проще заплатить пострадавшему в аварии наличными на месте, чем связываться со страховой и ухудшать себе тариф на годы вперед. РСА такие случаи просто не видит. В результате, по их статистике, безаварийных водителей якобы становится больше, хотя по факту это вообще не так».

РСА ранее публиковал данные, согласно которым по итогам 2024 года средняя премия по ОСАГО составила 7,61 тыс. руб. (на 2,6% меньше, чем в 2023 году), средняя выплата — 99,9 тыс. руб. (на 13% больше, чем в 2023 году). 7–10% водителей, по оценкам РСА, ездят без автогражданки.

Иван Буранов