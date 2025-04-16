Акции Nvidia и AMD упали из-за новых ограничений Трампа

Акции крупнейших производителей микрочипов Nvidia и AMD значительно дешевеют в ходе внебиржевых торгов. Так инвесторы отреагировали на новые ограничения поставок чипов для искусственного интеллекта в Китай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ann Wang / Reuters Фото: Ann Wang / Reuters

Сегодня, 16 апреля, Министерство торговли США анонсировало новые требования по лицензированию чипов искусственного интеллекта H20 от Nvidia, MI308 от AMD и их эквивалентов. Таким образом, администрация Дональда Трампа ограничила и без того строго контролируемые поставки полупроводников в Китай. Сразу после заявления Министерства торговли Nvidia сообщила, что понесет убытки до $5,5 млрд из-за новых ограничений. Еще до открытия торгов в США акции Nvidia упали на 6,7%, AMD — на 7%.

В 2022 году американские власти ввели ограничения на экспорт в Китай целого ряда высокотехнологичных чипов, включая производимые Nvidia модели A100 и H100, объясняя это соображениями национальной безопасности. В прошлом году США ограничили продажу чипов, которые Nvidia разработала специально для экспорта в Китай. Впоследствии американские власти дополнительно ужесточали ограничения на продажу в Китай продвинутых чипов, в том числе произведенных Nvidia.

О торговой войне США и Китая — в материале «Ъ FM» «Пошли на исключение».

Кирилл Сарханянц