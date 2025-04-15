Глава СВР пригрозил НАТО ответом в случае агрессии против Союзного государства

В случае агрессии НАТО против Союзного государства ущерб будет нанесен всему блоку. Об этом во вторник заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. При этом директор СВР отметил, что прежде всего в этом случае пострадают Польша и страны Балтии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Нарышкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Нарышкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Они (Польша и страны Балтии.— "Ъ") должны бы понять, но пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадает, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран»,— сказал Сергей Нарышкин на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Визит Сергея Нарышкина в Минск стартовал 15 апреля. В Белоруссии глава внешней разведки провел переговоры с с главой КГБ Белоруссии Иваном Тертелем и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

8 апреля президент Белоруссии провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Они в том числе затронули тему сотрудничества спецслужб двух стран в борьбе с терроризмом. В марте президенты двух стран провели встречу в Кремле, по итогам которой было подписано несколько документов, в том числе соглашение о мерах по защите граждан двух стран от необоснованного притеснения со стороны зарубежных государств и сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности.

Подробности — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется».

Анастасия Домбицкая