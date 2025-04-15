Нарышкин: РФ выполняет обязательства по мораторию на удары по энергообъектам

Россия в полном объеме выполняет обязательства по мораторию на атаки по энергообъектам, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Об этом он сказал по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Директор СВР обвинил Украину в нарушении договоренностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Нарышкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Нарышкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Россия в полном объеме выполняет свои обязательства, но со стороны украинской армии это нельзя сказать. Более того, практически каждый день наносятся удары по объектам энергетической инфраструктуры России»,— сказал господин Нарышкин журналистам.

18 марта Владимир Путин после разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергообъектам Украины. 19 марта украинский президент Владимир Зеленский пообещал соблюдать аналогичный мораторий в отношении российских объектов энергетики. Срок соглашения истекает в среду, 16 апреля. В Кремле говорили, что его продление будет зависеть от решения господина Путина.

О договоренностях Москвы и Вашингтона — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».