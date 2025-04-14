Главные новости за 14 апреля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иски комитета госэконадзора Ленинградской области к правообладателям земельных участков в Янино — ООО «Инстоун Девелопмент» и ООО «Ориентир ЛО». На этой земле во Всеволожском районе Ленобласти девелопер «Ориентир ЛО» строит фулфилмент-центр площадью 117 тыс. кв. м для маркетплейса Ozon. Госэконадзор требует через суд ликвидировать свалку, образовавшуюся на участках обоих юрлиц, в течение трех месяцев с момента вступления судебного решения в силу и наложить на участки запрет на отчуждение прав. Юристы рассматривают шансы на введение судом обеспечительных мер как высокие. Подробнее — в нашем материале.

Петербург стал третьим регионом России по количеству проживающих в городе детей мигрантов, сообщил ТАСС со ссылкой на Минпросвещения. По данным ведомства, в мегаполисе живут 19 622 несовершеннолетних приезжих. Соответствующие данные министерство получило в ходе тестирования детей на знание русского языка для зачисления в школы. На первом месте по числу несовершеннолетних мигрантов — Московская область (44 422), на втором — Москва (25 962).

Акционерное общество «Романов», которое является дочерним предприятием концерна «Алмаз–Антей», набирает персонал в Петербурге для запуска грузовиков БАЗ. Компания ищет инженеров, испытателей, конструкторов, операторов лазерных станков, специалистов по производственному планированию и внедрению инженерных изменений. Соответствующие вакансии можно найти на сервисе hh.ru.

Спасатели МЧС около 12 часов тушили пожар в ангаре на улице Маршала Новикова в Приморском районе. Сигнал о возгорании по адресу «улица Маршала Новикова, д. 36» поступил в дежурную часть в 09:15. Огонь охватил около 500 квадратных метров площади ангара. В 11:07 возгорание удалось локализовать. В 21:07 пожар был ликвидирован. С огнем боролись 15 единиц техники и 59 спасателей. Сведения о пострадавших не поступали, сообщили в МЧС.

В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга завершились прения по уголовному делу в отношении Валерия Шляфмана, которого обвиняют в убийстве певца Игоря Талькова во время гала-концерта во Дворце спорта «Юбилейный» в 1991 году. Обвинение просило назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в ИК строгого режима. Защита Шляфмана, в свою очередь, просила его оправдать, сообщили 14 апреля в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Сын турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Билал откроет седьмой Этноспортивный форум, который пройдет в Петербурге с 18 по 20 апреля, сообщил ТАСС. Господин Эрдоган-младший является президентом Всемирной конфедерации этноспорта. По словам организаторов форума, они планируют сформировать будущее традиционных видов спорта и сохранить культурное наследие. Это событие «станет площадкой для принятия важных мер по обеспечению устойчивости этноспорта в рамках принципов традиций и уважения».

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под домашний арест по 11 июня актрису Александру Дроздову, которая обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) артисту театра имени Ленсовета Илье Делю. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов. Напомним, господин Дель ранее был доставлен в больницу с проникающими ранениями груди. Как считает следствие, в ночь на 12 апреля у него произошла ссора с обвиняемой, после чего она несколько раз ударила актера ножом. В тот же день Александра Дроздова была задержана, ей предъявили обвинение.

По итогам прошлого года расположенный в Ленинградской области судостроительный завод Emperium (ООО «Эмпериум», входит в Sitronics Group) сократил выручку по РСБУ в 2,2 раза по сравнению с показателем предыдущего года. В 2024 году компания заработала 2,315 млрд рублей, следует из опубликованной бухгалтерской отчетности. В то же время чистый убыток верфи снизился на 8,2%, составив 794,4 млн рублей. Себестоимость продаж уменьшилась на 52,2% — до 2,6 млрд руб., а валовый убыток составил 372,9 млн руб. — снижение на 14,5%.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск ПАО «Банк Зенит» к бывшему футболисту ФК «Зенит» Александру Кержакову. Речь идет об обращении взыскания на заложенное имущество, сообщила 14 апреля в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. Третьим лицом в деле указан Сергей Петухов. Как пояснила госпожа Лебедева, в декабре 2016 банк «Зенит» предоставил Петухову кредит в размере 1,5 млн рублей для приобретения автомобиля Audi Q3. Одновременно с этим был заключен договор залога на машину.

В Эстонии официально вступил в силу закон, разрешающий местным вооруженным силам атаковать в акватории Балтийского моря гражданские суда, которые могут угрожать критической инфраструктуре государства. Соответствующие поправки утвердил президент Эстонии Алар Карис, сообщил ERR. Парламент страны принял эту законодательную инициативу в минувшую пятницу, 11 апреля.

Общества с ограниченной ответственностью «ДЦ Дунайский» и «Звездная», входящие в группу RBI, направили в комиссию по землепользованию и застройке предложение увеличить с 55 до 60 метров предельную высоту в двух своих проектах на юге Петербурга. Компания «ДЦ Дунайский» владеет участком на Московском шоссе, 76, где планируют возвести жилой комплекс общей площадью 24,5 тыс. кв. м на 876 человек. Увеличение высоты, по словам представителей организации, позволит компактнее разместить здание и освободить место для детского сада на сто мест.