Группа RBI попросила увеличить высоту своих ЖК на юге Петербурга до 60 метров

Общества с ограниченной ответственностью «ДЦ Дунайский» и «Звездная», входящие в группу RBI, направили в комиссию по землепользованию и застройке предложение увеличить с 55 до 60 метров предельную высоту в двух своих проектах на юге Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Компания «ДЦ Дунайский» владеет участком на Московском шоссе, 76, где планируют возвести жилой комплекс общей площадью 24,5 тыс. кв. м. на 876 человек. Увеличение высоты, по словам представителей организации, позволит компактнее разместить здание и освободить место для детского сада на сто мест.

ООО «Звездная», владеющая участком на Дунайском проспекте, 13, планирует возвести жилой дом площадью 8,9 тыс. кв. м. на 320 человек. Компания утверждает, что увеличение высоты улучшит организацию парковочных мест и инфраструктуры.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в феврале 2025 года девелоперы Петербурга ввели в эксплуатацию 139,7 тыс. кв. м жилья, на 100 тыс. кв. м меньше, чем в феврале 2024 года.

Андрей Маркелов