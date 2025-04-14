Банк «Зенит» просит забрать у Александра Кержакова купленный им залоговый автомобиль

Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск ПАО «Банк Зенит» к бывшему футболисту ФК «Зенит» Александру Кержакову. Речь идет об обращении взыскания на заложенное имущество, сообщила 14 апреля в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. Третьим лицом в деле указан Сергей Петухов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как пояснила госпожа Лебедева, в декабре 2016 банк «Зенит» предоставил Петухову кредит в размере 1,5 млн рублей для приобретения автомобиля Audi Q3. Одновременно с этим был заключен договор залога на машину.

При этом гражданин Петухов выплачивал кредит с большими задержками, в результате чего сумма долга составила 6 702 852 рубля. В итоге в 2019 году банк взыскал с него задолженность через суд. Однако обязательства перед кредитной организацией исполнены не были, а сам Петухов продал залоговый автомобиль нападающему «Зенита».

Теперь истец просит суд обратить взыскание на Audi Q3 господина Кержакова в счет погашения задолженности Петухова, продав машину с публичных торгов. Также с экс-нападающего банк хочет взыскать расходы по оплате госпошлины в размере 30 тыс. рублей. В ближайшее время материалы дела будут переданы судье, уточнила глава пресс-службы судов Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что житель Петербурга погасил алиментный долг на 1,7 млн рублей из-за угрозы потерять свой автомобиль.

Андрей Цедрик