В Эстонии утвердили закон о праве военных атаковать подозрительные суда на Балтике

В Эстонии официально вступил в силу закон, разрешающий местным вооруженным силам атаковать в акватории Балтийского моря гражданские суда, которые могут угрожать критической инфраструктуре государства. Соответствующие поправки утвердил президент Эстонии Алар Карис, сообщает ERR. Парламент страны принял эту законодательную инициативу в минувшую пятницу, 11 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Согласно документу, поправки внесены в законы об организации Сил обороны и экономической зоне. В тексте уточняется, что эстонские военные смогут применять силу в отношении судов, угрожающих, по их мнению, объектам оборонного назначения, портам и другим сооружениям.

Ранее разрешение эстонских властей атаковать подозрительные гражданские суда на Балтике раскритиковал председатель Морской коллегии и помощник президента РФ Николай Патрушев, назвавший его «отвратительным».

Прежде «Ъ-СПб» также писал о задержании около острова Аэгна в Балтийском море нефтяного танкера Kiwala, направлявшегося в порт Усть-Луга из индийского порта Сикха.

Андрей Цедрик