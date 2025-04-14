Суд отправил под домашний арест девушку актера Деля, обвиняемую в нападении на артиста

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под домашний арест по 11 июня актрису Александру Дроздову, которая обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) артисту театра имени Ленсовета Илье Делю. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Напомним, господин Дель ранее был доставлен в больницу с проникающими ранениями груди. Как считает следствие, в ночь на 12 апреля у него произошла ссора с обвиняемой, после чего она несколько раз ударила актера ножом. В тот же день Александра Дроздова была задержана, ей предъявили обвинение.

Теперь госпоже Дроздовой запрещено выходить из дома, общаться с участниками по делу, а также пользоваться интернетом и мобильной связью.

Дарья Астанина