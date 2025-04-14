Стройка центра Ozon разбирается с мусором

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иски комитета госэконадзора Ленинградской области к правообладателям земельных участков в Янино — ООО «Инстоун Девелопмент» и ООО «Ориентир ЛО». На этой земле во Всеволожском районе Ленобласти девелопер «Ориентир ЛО» строит фулфилмент-центр площадью 117 тыс. кв. м для маркетплейса Ozon. Госэконадзор требует через суд ликвидировать свалку, образовавшуюся на участках обоих юрлиц, в течение трех месяцев с момента вступления судебного решения в силу и наложить на участки запрет на отчуждение прав. Юристы рассматривают шансы на введение судом обеспечительных мер как высокие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В результате экспертизы было установлено, что отходы на земельных участках относятся к IV классу опасности для окружающей среды и имеют негативное воздействие на почву

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В результате экспертизы было установлено, что отходы на земельных участках относятся к IV классу опасности для окружающей среды и имеют негативное воздействие на почву

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Записи об исковых заявлениях областного госэконадзора появились в картотеке арбитражных дел 7 и 10 апреля. Значительные накопления отходов производства и потребления в виде несортированного мусора от сноса зданий и загрязненного грунта ведомством выявило на строительной площадке в массиве Янино-2 в конце прошлого года. В результате экспертизы было установлено, что размещенные отходы относятся к IV классу опасности для окружающей среды и имеют негативное воздействие на почву. Объем размещенных отходов превысил 220 тыс. кубометров. Комитет требует ликвидации свалки в кратчайшие сроки, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение. Также заявлены обеспечительные меры на запрет регистрации до решения суда любых действий в отношении земельных участков под свалкой и запрет компаниям осуществлять деятельность по обращению с отходами.

Свалка распространилась на два земельных участка, правообладателями которых являются ООО «Инстоун Девелопмент» и ООО «Ориентир ЛО», объяснили в пресс-службе областного комитета госэконадзора. Последняя компания строит в Янино фулфилмент-центр стоимостью 9 млрд рублей для маркетплейса Ozon (см. «Ъ-СПб» от 13.09.2024). А первая — купила в феврале 2022 года территорию площадью 46 га в Янино у финской компании Sponda (см. «Ъ-СПб» от 17.02.2022) под строительство логопарка. На момент сделки фирма, основанная бывшим топ-менеджером «Газпром энерго» Алексеем Митюшовым, называлась «Венталл Девелопмент». По информации источников на рынке, «Ориентир ЛО» (дочерняя структура московского девелопера «Ориентир») купила часть земли размером 23 га у «Инстоун Девелопмент» для возведения логистического центра маркетплейсу.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Инстоун Девелопмент» (до 05.09.2023 — «Венталл Девелопмент») зарегистрирована в Москве в августе 2021 года. Основной владелец компании с долей 79% в уставном капитале — ЗПИФ «Азимут». 11% принадлежат ООО «Центр инжиниринга технологий экспертизы», связанному через другое юрлицо с Алексеем Митюшовым. 5% компании владеют генеральный директор общества Валерий Жуков и ЗПИФ «Арбатский». Выручка ООО в 2024 году составила 1 млрд рублей, а чистый убыток — 266,3 млн. ООО «Ориентир ЛО» основано в д. Янино-2 г. п. Заневское Всеволожского района Ленинградской области в марте 2023 года. В качестве учредителя в сведениях ЕГРЮЛ указан ЗПИФ «Парус-Проектный 11». По информации «СПАРК-Интерфакс», прежний бенефициар компании — Елена Бондарчук, собственник московской девелоперской компании «Ориентир».

В начале этого года по факту незаконного сброса сточных вод на территории, прилегающей к стройплощадке складского комплекса в Янино, областной эконадзор завел административные дела о нарушении правил охраны водных объектов (ст. 8.13 КоАП РФ), а также о невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв (ст. 8.7 КоАП РФ). В пресс-службе ведомства объяснили, что насосные установки на площадке «Ориентира ЛО» откачивали сточные воды в водоотводные каналы. Установки были демонтированы и изъяты у подрядчика строительства, компания оплатила штраф. Как рассказала «Ъ-СПб» председатель комитета государственного экологического надзора Ленобласти Рамила Агаева, помимо вышеупомянутых исков к «Ориентиру ЛО» и «Инстоун Девелопмент» как владельцу соседнего участка, на котором тоже есть свалка, в отношении компаний также заведены административные дела по факту несанкционированного складирования отходов. Штраф для юрлиц в подобных случаях составляет 200–250 тыс. рублей.

В пресс-службе Ozon заявили, что маркетплейс не имеет отношения к процессу строительства здания в Янино и не является его собственником. С девелопером заключен предварительный договор аренды; документ предполагает, что она станет возможна только после введения здания в эксплуатацию с соблюдением всех правил и стандартов. «Мы в обязательном порядке следуем законодательству, в том числе с точки зрения соблюдения экологических норм, и требуем того же от наших партнеров»,— говорится в ответе Ozon на запрос редакции.

В «Ориентир ЛО» отказались комментировать иск. В «Инстоун Девелопмент» «Ъ-СПб» ответили, что компания не осуществляет строительную или любую другую деятельность на принадлежащем ей земельном участке в Янино. «Кроме того, компания не получала иск и не знакома с его содержанием»,— уточнили в «Инстоун Девелопмент».

Шансы на принятие судом обеспечительных мер в отношении земельных участков достаточно высоки, считает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Антон Помазан. По его мнению, комитет госэконадзора в обоих исковых заявлениях убедительно обосновывает необходимость применения таких мер. Судебная практика по данному вопросу в целом последовательна. «Согласно статистике по рассмотрению судами заявлений о принятии обеспечительных мер по экологическим искам, порядка 65–70% подобных ходатайств удовлетворяются, особенно когда речь идет о защите публичных интересов и предотвращении дальнейшего экологического ущерба»,— предупреждает юрист.

Руководитель проектов экологического направления юридической фирмы Vegas Lex Дмитрий Моторин подтверждает, что по общему правилу для наложения обеспечительных мер заявителю достаточно обосновать возможность появления тех или иных негативных последствий, которые возникнут в случае непринятия таких мер, — например, будет затруднено или невозможно исполнение судебного акта, причинен значительный ущерб заявителю.

С другой стороны, продолжает господин Моторин, в практике применения обеспечительных мер нет единообразного и четкого подхода. Верховный суд (ВС) РФ отмечает, что при оценке необходимости применения мер в каждом конкретном случае следует ориентироваться на разумность и обоснованность; связь испрашиваемой меры с предметом заявленного требования; вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае непринятия мер; обеспечение баланса интересов сторон; предотвращение нарушения при принятии обеспечительных мер публичных интересов, интересов третьих лиц. «Очевидно, что указанные критерии оцениваются в каждом конкретном случае на усмотрение суда,— рассуждает он. Однако запрет на осуществление деятельности по обращению с отходами, о применении которого просит комитет, может существенно и несоразмерно ограничить функционирование организации, поскольку практически любая хозяйственная деятельность не может осуществляться без образования отходов и последующего обращения с ними, обращает внимание юрист Vegas Lex.

Что касается разной степени участия двух ответчиков в процессе накопления отходов, то тут ситуация двоякая, замечает господин Помазан. «Согласно нормам ст. 42 Земельного кодекса, собственники участков обязаны осуществлять мероприятия по охране земель и не допускать загрязнения, истощения, деградации почв. Таким образом, даже если «Инстоун Девелопмент» сможет доказать, что "беспорядок" устроил "Ориентир ЛО" или третьи лица, то это не освободит компанию от обязанности ликвидировать свалку на принадлежащем ей участке (собственник земельного участка несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, что включает и обязанность по устранению нарушений экологического законодательства независимо от того, кто эти нарушения допустил.— Ст. 210 ГК РФ)»,— приводит аргументы партнер бюро «Рустам Курмаев и партнеры».

Но впоследствии «Инстоун Девелопмент» может, например, попробовать обратиться с регрессным иском к лицу, которое фактически разместило отходы, для возмещения понесенных расходов, добавляет господин Помазан. «Для этого нужно будет представить достоверные доказательства его вины, однако этот вариант не может давать гарантий на победу, так как на практике довольно сложно обосновать такие доказательства, особенно если размещение отходов происходило в течение длительного времени или несколькими субъектами»,— поясняет юрист.

Господин Моторин отмечает: «Суды придерживаются позиции, что обязанность по устранению свалки возлагается в первую очередь на лиц, в результате хозяйственной деятельности которых произошло соответствующее загрязнение, в том числе вследствие несоблюдения такими лицами обязательных требований». В случае когда лица, виновные в загрязнении участка, не могут быть определены, к ликвидации свалки привлекаются иные субъекты: собственники земельных участков, муниципалитеты и прочие, говорит эксперт.

Александра Тен