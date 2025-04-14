АО «Романов» ищет персонал для запуска производства грузовиков БАЗ в Петербурге

Акционерное общество «Романов», которое является дочерним предприятием концерна «Алмаз–Антей», набирает персонал в Петербурге для запуска грузовиков БАЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Компания ищет инженеров, испытателей, конструкторов, операторов лазерных станков, специалистов по производственному планированию и внедрению инженерных изменений. Соответствующие вакансии можно найти на сервисе hh.ru.

Вакансии открыты и в Тольятти, где планируют разрабатывать новую технику. Обособленному подразделению, расположенному на территории технопарка «Жигулевская долина», требуются инженеры-конструкторы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что АО «Романов» перешла команда высококвалифицированных профессионалов, занимавшаяся проектом электромобиля e-Neva. На текущий момент этот проект заморожен.

Андрей Маркелов