Верфь «Эмпериум» сократила выручку по РСБУ вдвое по итогам прошлого года

По итогам прошлого года расположенный в Ленинградской области судостроительный завод Emperium (ООО «Эмпериум», входит в Sitronics Group) сократил выручку по РСБУ в 2,2 раза по сравнению с показателем предыдущего года. В 2024 году компания заработала 2,315 млрд рублей, следует из опубликованной бухгалтерской отчетности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судостроительный завод Emperium (ООО «Эмпериум», входит в Sitronics Group), специализирующийся на производстве судов на электротяге расширяет производство. Экокруизер Скоростной катамаран класса река-море. Рэндэр.

Фото: сайт компании emperium Судостроительный завод Emperium (ООО «Эмпериум», входит в Sitronics Group), специализирующийся на производстве судов на электротяге расширяет производство. Экокруизер Скоростной катамаран класса река-море. Рэндэр.

Фото: сайт компании emperium

В то же время чистый убыток верфи снизился на 8,2%, составив 794,4 млн рублей. Себестоимость продаж уменьшилась на 52,2% — до 2,6 млрд руб., а валовый убыток составил 372,9 млн руб. — снижение на 14,5%. При этом долгосрочные обязательства компании за год выросли с 43,3 млн до 592,6 млн руб., а краткосрочные уменьшились в 1,5 раза — до 3,746 млрд рублей.

Верфь «Эмпериум» занимается строительством нескольких вариантов судов речного и озерного типов на электрической тяге вместимостью от 50 до 130 пассажиров. В частности, компания строит водный автобус-электроход для городских пассажирских перевозок, а также электрокатамаран для прогулочных и туристических рейсов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Эмпериум» инвестирует 1,9 млрд рублей в расширение производства, что позволит увеличить выпуск электросудов до 25 в год.

Андрей Цедрик