Кремль считает Мерца сторонником эскалации конфликта на Украине

Лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, который должен возглавить новое правительство Германии, является сторонником эскалации конфликта на Украине, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал планы господина Мерца поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц

Фото: Annegret Hilse / File Photo / Reuters Фридрих Мерц

Фото: Annegret Hilse / File Photo / Reuters

«Судя по высказываниям господина Мерца, он является сторонником ужесточения позиции и сторонником различных шагов, которые способны и неминуемо приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Господин Песков считает, что другие страны Европы придерживаются аналогичной позиции. По мнению пресс-секретаря, европейские политики «не склонны к тому, чтобы искать какие-то пути выхода на мирные переговоры», а скорее склонны «и дальше провоцировать продолжение войны».

Германо-шведские крылатые ракеты Taurus представляют собой аналог британских Storm Shadow. Ракеты Taurus способны поражать цели на расстоянии свыше 500 км. В феврале Фридрих Мерц выступил за отправку Украине оружия, которым ВСУ смогли бы наносить удары вглубь России. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно выступал против этого.

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