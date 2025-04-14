Расширение Яковлевского круга перенесли на 2026-й год
В Ярославле ремонт Яковлевского круга запланирован на 2026 год. Об этом сообщили в мэрии.
Фото: Яндекс. Карты
Власти отметили, что в настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. При этом ранее анонсировалось, что работы стартуют летом 2025 года и будут включать в себя расширение дороги, появление дополнительной полосы в сторону областной больницы и установку нового светофора.
На настоящий момент загруженность данного участка дороги вызывает обеспокоенность у горожан.