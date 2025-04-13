ChatGPT впервые стал самым скачиваемым приложением в мире

В марте 2025 года ChatGPT стал самым скачиваемым приложением в мире, впервые обогнав TikTok и Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По данным Appfigures, приложение от OpenAI за месяц установили 46 млн раз — это на 28% больше, чем в феврале.

Принадлежащий Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Instagram опустился на второе место в общемировом рейтинге, а TikTok — на третье. В топ-10 приложений по загрузкам также вошли WhatsApp, Telegram и Threads, а всего пользователи скачали 339 млн приложений — на 40 млн больше, чем в феврале.

Рост популярности ChatGPT связывают с обновлением функций генерации изображений — пользователи начали массово создавать вирусные картинки в стиле Studio Ghibli. Также OpenAI улучшила голосовой режим и ослабила модерацию визуального контента.

Евгений Федуненко