OpenAI не презентует проекты из-за интереса к генерации картинок в стиле Ghibli

Глава OpenAI Сэм Альтман предупредил о задержках в выпуске новых продуктов из-за перегрузки серверов, вызванной популярностью нового инструмента генерации изображений в ChatGPT. Особый спрос среди пользователей вызвала возможность создания картинок в различных стилях, в том числе в стиле анимационной Studio Ghibli.

Господин Альтман в постах в соцсети X заявил, что компания «работает на пределе» и пользователям стоит ожидать перебоев в работе сервиса — OpenAI не успевает справляться с ростом нагрузки. В компании заявили, что сотрудники работали по ночам и в выходные, чтобы поддерживать сервис в рабочем состоянии.

Чтобы снизить нагрузку, OpenAI временно отложила запуск генерации изображений для бесплатных пользователей и приостановила доступ к созданию видео в Sora для новых клиентов. 1 апреля в ChatGPT зарегистрировался 1 млн новых пользователей за час, а общее число активных пользователей достигло 500 млн в неделю, в том числе 20 млн платных подписчиков.

Евгений Федуненко