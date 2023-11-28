У кого что балет

В Саратовской области подан уже второй иск к бывшему ген­подрядчику реконструкции здания театра оперы и балета 1865 года постройки ООО «Адепт Строй». Управление капитального строительства региона требует от компании более 1,2 млрд руб.,— схожая сумма федеральных средств находится на казначейских счетах организации в качестве авансового платежа. По словам руководителя «Адепт Строя» Михаила Варлахина, помимо средств, к которым он почти не имел доступа с начала года, чиновники намерены получить с него некие «штрафы». В правительстве на запрос «Ъ» до момента публикации текста ответить не успели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание оперного театра вступает в зимний сезон без консервации

Фото: Никита Маркелов Здание оперного театра вступает в зимний сезон без консервации

Фото: Никита Маркелов

Арбитражный суд Саратовской области принял к рассмотрению иск от регионального госучреждения «Управление капитального строительства» к ООО «Адепт Строй» — с декабря 2020-го по октябрь 2023 года организация выступала генеральным подрядчиком реконструкции здания театра оперы и балета. Чиновники хотят получить с бывшего контрагента более 1,2 млрд руб. Детали иска на сайте суда не разглашаются; в правительстве к моменту выхода публикации уточнить детали требований не смогли, попросив отправить письменный запрос.

• Каменное здание саратовского театра оперы и балета построено в 1865 году. В 1962 году его капитально реконструировали. Первые трещины на фасаде появились в начале 2000х годов. Реконструкция объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения началась в октябре 2020го. Изначально сумма контракта составляла порядка 1,6 млрд руб., а работы должны были завершить к декабрю 2022 года. Осенью 2022 года контракт продлили до 15 декабря 2023 года, а сумма выросла более чем до 2 млрд. Источник финансирования — бюджет РФ.

В конце лета 2023 года губернатор региона Роман Бусаргин заявил о намерении расторгнуть контракт с ООО «Адепт Строй», а также анонсировал взыскание с компании неустойки за срыв сроков в судебном порядке. 10 ноября в информации о контракте на сайте «Госзакупки» появились сведения об одностороннем отказе региона от предусмотренных договором обязательств. Речи о неустойке в документе не шло. В качестве повода для разрыва сотрудничества власти региона называли окончание у генподрядчика действия лицензии на работу с ОКН.Руководитель ООО «Адепт Строй» Михаил Варлахин отмечал, что действие лицензии «приостановлено», а продлить ее организация не смогла, так как в 2023 году чиновники якобы перестали подписывать передаточные акты — компания потеряла доступ к авансовым средствам, которые размещены на спецсчетах в Управлении федерального казначейства по региону. В сентябре упомянутые счета и вовсе ­заморозили.

«У нас порядка 1 млрд того, что не отработано, а 200 млн — это они (истцы. — «Ъ») какие-то суммы насчитали штрафные. Мне непонятно, по какой формуле»,— прокомментировал «Ъ» сумму иска Михаил ­Варлахин.

«Пока нам не оплатили те работы, которые мы выполнили. Мы не планируем возвращать полностью аванс: нам надо, чтобы работы, которые выполнены, были оплачены в полной мере»,— заявил господин Варлахин, затруднившись назвать точную сумму неоплаченных работ. По его словам, речь в среднем может идти о порядка 70 млн руб. По словам собеседника, для того, чтобы определиться с объемом, необходимо провести определенную работу с чиновниками, чего те якобы ­избегают.

Михаил Варлахин рассказал «Ъ» и о другом судебном разбирательстве с региональным управлением капитального строительства — ведомство требует от него вернуть сценическое и технологическое оборудование, которое было закуплено в рамках контракта и до сих пор хранится на складах в Москве.

«Уже больше года, как договоры хранения закончились, мы держим оборудование на складах, которые оплачиваем. Отправили очередное письмо с просьбой забрать оборудование, но на нас они не выходят»,— говорит Михаил Варлахин. По словам предпринимателя, на данный момент он заплатил за аренду складов с момента истечения договоров ответственного хранения порядка 2 млн руб.

Бизнесмен говорит и о необходимости консервации объекта на зимний период: «Сейчас стоит здание — там даже окна открыты. Туда дожди заливают, что очень печально».

Ранее «Ъ» со ссылкой на авторов проекта сообщал, что в реконструкцию кирпичной кладки было вложено порядка 300 млн руб., однако декоративно-защитный слой до расторжения контракта строители нанести не успели — вход в зимний период без консервации фасада может привести к необходимости вложить в стены еще сотни ­миллионов.

Губрнатор отчитался о выделенных на консервацию ОКН 14,1 млн руб. в начале ноября. «Ъ» не удалось обнаружить на портале «Госзакупки» сведения о торгах даже на проект консервации ОКН.

Никита Маркелов