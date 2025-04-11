Представителей тамбовского «Завком-Инжиниринг» заподозрили в мошенничестве

Тамбовское УФСБ возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении трех представителей местного ООО «Завком-Инжиниринг» (связано с местным АО «Завком») и сотрудника вуза региона. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с обысков по делу о хищении 14,7 млн руб. сотрудниками тамбовского «Завком-Инжиниринг» и ТГТУ

Фото: УФСБ по Тамбовской области Фото с обысков по делу о хищении 14,7 млн руб. сотрудниками тамбовского «Завком-Инжиниринг» и ТГТУ

Фото: УФСБ по Тамбовской области

По версии следствия, между предприятием и учебным заведением был заключен договор на изготовление и поставку оборудования. «Имея аффилированные фирмы за рубежом, дающие им возможность составлять документацию, а также устанавливать в своих интересах ценообразование на интересующее их оборудование, фигуранты подготовили заведомо ложные документы, в которых умышленно и необоснованно завысили сумму по данному договору»,— рассказали в УФСБ. Сумма ущерба бюджету РФ составила «более 14 млн руб.».

В Ленинском райсуде Тамбова накануне сообщили об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста гражданам, подозреваемым в хищении 14,7 млн руб. В суде уточнили, что эти средства были выделены в рамках договора по поставке оборудования между ООО «Завком-Инжиниринг» и Тамбовским государственным техническим университетом.

По данным Rusprofile, ООО «Завком-Инжиниринг» занимается инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора. Единственный владелец компании — местное же ООО «Виват», в котором 37,05% принадлежит Владимиру Артемову, 25,97% — Сергею Артемову, 25,45% — Александре Ткачевой, 11,53% — Елене Ломакиной. Эта же компания выступает бенефициаром одного из крупнейших предприятий региона в сфере машиностроения — АО «Завком» («Тамбовский завод "Комсомолец" имени Н.С. Артемова»), основанного, по собственным данным, более 90 лет назад.

Алина Морозова