Главные новости к утру 11 апреля

Только шесть стран из 30 участников международной «коалиции желающих» готовы направить военнослужащих на Украину. В их числе — Великобритания, Франция и страны Прибалтики, сообщает AFP. По данным Telegraph, Британия может разместить войска на Украине на срок до пяти лет.

Как выяснил «Ъ», резкое повышение цен на спиртные напитки привело к снижению спроса. Продажи крепкого алкоголя в рознице в первом квартале сократились на 10–12% год к году.

Судья постановил освободить 11 граждан России, задержанных в Тунисе. Группу туристов в 2024 году поместили под арест по подозрению в терроризме.

Администрация США направила ведомствам инструкции по реализации плана присоединения Гренландии, в том числе посредством проведения медийной кампании, сообщает The New York Times. Уточняется, что силовой вариант присоединения не обсуждается.

Иран на переговорах с США в Омане может предложить обсудить временную ядерную сделку, сообщает Axios. По его данным, иранские власти считают, что нереально согласовать «технически сложную» всеобъемлющую сделку за два месяца.

Киноакадемия США ввела номинацию за достижения в области постановки трюков. Первую такую награду вручат на 100-й церемонии премии «Оскар», которая пройдет в 2028 году.

В России четвертый год подряд продолжается падение объемов экспорта отечественных IT-решений: за прошлый год показатель упал на $1 млрд. Участники рынка утверждают, что российские компании во избежание санкций скрывают партнерство за рубежом и реальные показатели отрасли, узнал «Ъ».

В реку Гудзон близ Манхэттена упал вертолет, на борту которого были глава испанского филиала Siemens Агустин Эскобар вместе со своей семьей. Все они, включая троих детей, погибли.

По данным «Ъ», в Москве приговорили к 16-летнему сроку за подготовку трех терактов рэпера Вадима Чалого. Утверждается, что по поручению агента СБУ, с которым он познакомился на Avito, фигурант отправил трем высокопоставленным офицерам Минобороны посылки с бомбами под видом подарков от сослуживцев по СВО.

Автомобильные стоки у российских лизинговых компаний достигли рекордных объемов: по оценкам участников рынка и аналитиков, они составляют около 30 тыс. штук. Как уточнил источник «Ъ», негативная тенденция началась в прошлом году.

Как выяснил «Ъ», три крупнейшие в России нефтесервисные компании снизили темпы прироста своих основных финансовых показателей. В 2024 году совокупная чистая прибыль «Шлюмберже», «Бурсервиса» и «Везерфорда» увеличилась на 0,81%, а выручка — на 10,54%.