Главные новости за 10 апреля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пришли с проверкой в один из самых старейших книжных магазинов города «Подписные издания» на Литейном проспекте. Данный факт подтвердили «Ъ-СПб» в книжной лавке, но без подробностей, что послужило причиной такого визита.

По информации СМИ, рейд связан с якобы поступившими жалобами на торговлю литературой, содержащей признаки «ЛГБТ-идеологии» (Международное общественное движение ЛГБТ признано Верховным судом экстремистским и запрещено в России). Как выяснил «Ъ-СПб», вопросы возникли к нескольким работам издательства Ad Marginem. Книги были изъяты на проверку.

Городской суд Псковской области избрал меру пресечения ректору Псковского государственного университета Наталье Ильной. Она пробудет в СИЗО два месяца, сообщила пресс-служба судов региона.

Ильина стала фигуранткой дела по ч. 1 ст. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере). Ее задержали 8 апреля. Следствие полагает, что ректор ПсковГУ оформила в штат несуществующего сотрудника и таким образом присвоила себе 10 млн рублей.

Сумму Ильина использовала для покупки двух квартир в московском районе Тропарево-Никулино. Общую стоимость недвижимости оценивают в 40 млн рублей.

Генеральный директор «Транспортной концессионной компании» (ТКК) Сергей Окутин покинет свою должность по собственному желанию 30 апреля. Соответствующий документ появился на сайте организации, эксплуатирующей трамвайную сеть «Чижик» в Красногвардейском районе.

С 1 мая генеральным директором ТКК будет Антон Рудаков. Окулов возглавлял компанию с момента ее регистрации в 2013 году. При нем в 2019 году по концессионному соглашению с городом на 30 лет была достроена частная трамвайная сеть.

Чиновник из СПб ГБУ «Мостотрест» был задержан по подозрению в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как считает следствие, он за сумму в 1 млн 260 тыс. рублей предложил индивидуальному предпринимателю, занимающемуся водными перевозками, закрывать глаза на нарушения в области эксплуатации набережных в течение всего сезона навигации.

По предварительной версии, фигурант 12 марта на Невском проспекте встретился с неким ИП и потребовал от того взятку. Речь шла о незаконном использовании части набережной канала Грибоедова. Во вторник, 8 апреля при передаче должностному лицу первой половины суммы бизнесмен также был задержан сотрудниками ФСБ. В данный момент решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.

Победителем на торгах по продаже деревообрабатывающего комплекса в Волосово стало ООО «ВЛК ИНОК». Предприятие досталось организации за 325 млн рублей, сообщили в пресс-службе АО «РАД». Лесообрабатывающий комбинат стал владельцем 100% долей в уставном капитале ООО «СБК ПРОМ».

На территории комплекса выпускают высококачественные и экологически безопасные пиломатериалов, плиты, топливные брикеты. Комбинату перешла производственная площадка на двух смежных участках общей площадью 11,5 га с ж/д путями, административно-бытовой корпус площадью 807,7 кв. м со вспомогательным и инженерным оборудованием, цех площадью 3,5 тыс. кв. м, а также склад площадью 5,5 тыс. кв. м с линией по производству трехслойных стеновых панелей.

Тестовые маршруты для первого полностью локализованного электробуса МАЗ (Минский автомобильный завод) с российской силовой установкой будут определены в первой половине 2025 года, сообщили «Ъ-СПб» источники, близкие к производителю. В комитете по транспорту Петербурга отметили, что предложение об использовании электробусов уже поступило в ГУП «Пассажиравтотранс» и сейчас находится на рассмотрении.

Новая версия электробуса большого класса МАЗ 303Е23 была разработана специально для Петербурга специалистами МАЗ и российской ГК «Итэлма». Каркас модели, передняя ось — производства МАЗ, профили, облицовка, детали интерьера и экстерьера, шины, тормозные системы и прочее также были сделаны в Белоруссии.

Полиция Санкт-Петербурга накрыла лабораторию по производству мефедрона в Невском районе. Правоохранители изъяли более 43 кг запрещенного вещества, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По подозрению в занятии незаконной деятельностью задержан 39-летний мужчина. Он арендовал помещение в Невском районе для создания лаборатории по производству синтетических наркотиков. При обыске изъяли мефедрон и канистры с жидкостью общим объемом более 5000 литров. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Принять изменения в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) Петербурга должны до 30 июня 2025 года, заявил вице-губернатор города Николай Линченко на конференции «Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Чиновник отметил, что итоговая дата будет зависеть от количества предложений, которые поступят в рамках общественных обсуждений. Рассматривать поданные поправки будет комиссия по землепользованию и застройке.

Первые скоростные катамараны «Котлин» и суда на подводных крыльях «Метеор» отправятся в Кронштадт и Петергоф 26 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе судоходной компании «Нева Тревел».Теплоходы компании начали курсировать по рекам и каналам города в конце марта.

26 апреля стартует навигация скоростных катамаранов «Котлин» до кронштадтского парка «Остров фортов» и «Метеоров» до ГМЗ «Петергоф», где в этот день состоится торжественный пуск фонтанов. Отправление будет осуществляться с причалов «Сенатская пристань» у Медного всадника и «Дворцовая пристань» рядом с Эрмитажем.

Мероприятия Совета законодателей РФ при Федеральном собрании пройдут в Санкт-Петербурге 27-28 апреля. Традиционно площадкой заседаний станет Таврический дворец, говорится в анонсе на сайте верхней палаты российского парламента.

В первый день состоится заседание Президиума Совета законодателей РФ. Оно пройдет под руководством первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина и заместителя спикера Госдумы Ирины Яровой.

На следующий день председатель Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин проведут заседание Совета законодателей РФ. Трансляции мероприятий будут доступны на сайте законодательного органа.

«Дом культуры текстильщиков», более известный как ДК имени Крупской, включили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения, сообщает пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) 9 апреля.

Строительство здания на проспекте Обуховской Обороны, 105А, началось в 1927 году и велось ускоренными темпами. Оно завершилось в ноябре того же года. Торжественное открытие клуба при фабрике «Рабочий» приурочили к десятилетию Великой Октябрьской революции. Современное название ДК имени Крупской получил только в 1963 году.