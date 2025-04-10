Принять новые правила землепользования и застройки Петербурга должны до 30 июня

Принять изменения в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) Петербурга должны до 30 июня 2025 года, заявил вице-губернатор города Николай Линченко на конференции «Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Чиновник отметил, что итоговая дата будет зависеть от количества предложений, которые поступят в рамках общественных обсуждений. Рассматривать поданные поправки будет комиссия по землепользованию и застройке.

«Мы будем рассматривать все поступившие предложения, не противоречащие законодательству. Давайте посмотрим, что поступит. Исходя из прошлого опыта, у нас было 2,5-3,5 тыс. предложений»,— прокомментировал журналистам принятие обновленных ПЗЗ Николай Линченко.

Общественные обсуждения правил начались 9 апреля и продлятся неделю (до 15 апреля). По словам заместителя председателя комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Сергея Косенко, за первые сутки поступило 200 предложений. Господин Косенко также отметил, что во время обсуждения Генерального плана поступило около 11 тыс. правок.

Смольный опубликовал проект изменений в правила землепользования и застройки Петербурга в середине марта. По мнению девелоперов, новая редакция ПЗЗ будет способствовать появлению в городе дополнительных досуговых и рекреационных зон, особенно в Приморском районе, где планируют открыть новый зоопарк.

Подробнее об изменениях ПЗЗ в материале «Ъ-СПб» — «От правил веет свежестью».

Надежда Ярмула