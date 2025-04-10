Дворец культуры имени Крупской стал объектом культурного наследия

«Дом культуры текстильщиков», более известный как ДК имени Крупской, включили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения, сообщает пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) 9 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец культуры имени Крупской на проспекте Обуховской Обороны

Фото: Пресс-служба Смольного Дворец культуры имени Крупской на проспекте Обуховской Обороны

Фото: Пресс-служба Смольного

Строительство здания на проспекте Обуховской Обороны, 105А, началось в 1927 году и велось ускоренными темпами. Оно завершилось в ноябре того же года. Торжественное открытие клуба при фабрике «Рабочий» приурочили к десятилетию Великой Октябрьской революции. Спустя семь лет клуб получил название Володарский Дом культуры.

В годы Великой Отечественной войны ДК, предположительно, использовали как детский дом. В послевоенные и последующие годы зданию вернули прежнюю функцию. Там проводили лекции, спектакли, концерты, утренники, производственные вечера. В клубе функционировали кружи различной направленности.

Современное название ДК имени Крупской получил только в 1963 году, за семь лет до этого интерьер зрительного зала кардинально изменили, выполнив его в стиле «сталинского ампира». После распада Советского Союза в здании Дворца культуры расположилась книжная ярмарка, работающая по настоящее время.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Морской вокзал на Васильевском острове включат в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Андрей Маркелов