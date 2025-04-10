Первый импортозамещенный электробус начнут тестировать в Петербурге в середине года

Тестовые маршруты для первого полностью локализованного электробуса МАЗ (Минский автомобильный завод) с российской силовой установкой будут определены в первой половине 2025 года, сообщили «Ъ-СПб» источники, близкие к производителю. В комитете по транспорту Петербурга отметили, что предложение об использовании электробусов уже поступило в ГУП «Пассажиравтотранс» и сейчас находится на рассмотрении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Итэлма» Фото: Пресс-служба ГК «Итэлма»

Новая версия электробуса большого класса МАЗ 303Е23 была разработана специально для Петербурга специалистами МАЗ и российской ГК «Итэлма». Каркас модели, передняя ось — производства МАЗ, профили, облицовка, детали интерьера и экстерьера, шины, тормозные системы и прочее также были сделаны в Белоруссии.

Силовую установку для электробуса произвела петербургская компания «Системы автономной энергии» (САЭ, входит в ГК «Итэлма»). На модели установлен тяговый электродвигатель мощностью 150 кВт, а также NMC-аккумуляторы энергоемкостью 440 кВт/ч. Запас автономного хода электробуса составляет не менее 250 км.

«С такой емкой батареей подзарядка на конечных остановках не требуется. Данная модель соответствует концепции длительной ночной зарядки, принятой в СанктПетербурге, которая занимает от 3 до 5 часов. Благодаря этому электробус не имеет дневных простоев и обеспечивает пробег, сопоставимый с дизельным автобусом»,— сказано в релизе ГК «Итэлма».

Также в электробус интегрирована мультисервисная транспортная платформа: установлены система оплаты проезда, подсчета пассажиров, система «Говорящий город», информационная система, видеонаблюдение и прочее.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в 2024 году Петербург получил почти 800 новых единиц пассажирского транспорта.

Владимир Колодчук