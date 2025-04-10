Первые «Метеоры» и катамараны «Котлин» отправятся в Петергоф и Кронштадт 26 апреля

Первые скоростные катамараны «Котлин» и суда на подводных крыльях «Метеор» отправятся в Кронштадт и Петергоф 26 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе судоходной компании «Нева Тревел».

Теплоходы компании начали курсировать по рекам и каналам города в конце марта. 26 апреля стартует навигация скоростных катамаранов «Котлин» до кронштадтского парка «Остров фортов» и «Метеоров» до ГМЗ «Петергоф», где в этот день состоится торжественный пуск фонтанов. Отправление будет осуществляться с причалов «Сенатская пристань» у Медного всадника и «Дворцовая пристань» рядом с Эрмитажем.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что причалы Петербурга готовы принять на 20% больше судов в новом сезоне навигации.

Дарья Астанина