Свыше 43 кг мефедрона изъяли из нарколаборатории в Невском районе

Полиция Санкт-Петербурга накрыла лабораторию по производству мефедрона в Невском районе. Правоохранители изъяли более 43 кг запрещенного вещества, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По подозрению в занятии незаконной деятельностью задержан 39-летний мужчина. Он арендовал помещение в Невском районе для создания лаборатории по производству синтетических наркотиков. При обыске изъяли мефедрон и канистры с жидкостью общим объемом более 5000 литров.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Полиция устанавливает все обстоятельства незаконной деятельности и ее возможных участников.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полицейские нашли в квартире задержанного развозчика наркотиков партию кокаина.

Татьяна Титаева