Главные новости за 9 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Экс-депутат Государственной думы от ЛДПР Юрий Напсо обратился в Верховный суд России (ВС) с повторным иском об оспаривании решения о лишении его депутатского мандата.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил эксплуатацию выносного причального устройства КТК-1 в Новороссийске.

Администрация Сочи сформировала земельный участок площадью 10 га в селе Илларионовка Адлерского района для строительства нового кладбища. Ранее на территории планировалось возвести крематорий.

Предприятия Краснодарского края за 2024 год произвели 261,2 тыс. т хлебобулочных изделий. Это 99,9% к показателям 2023 года.

Днем 9 апреля в Краснодарском крае были обнаружены фрагменты сбитых БПЛА на территории четырех муниципалитетов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 9 апреля предприняли попытку атаки с помощью БПЛА на компрессорную станцию «Кореновская» и газораспределительную станцию «Темрюк» в Краснодарском крае.

Старт грузопассажирского сообщения между Сочи и турецким Трабзоном вновь откладывается. В настоящий момент продолжаются согласования, касающиеся приема судна в порту Сочи.

Агентство по привлечению инвестиций Краснодарского края заключило соглашение о сотрудничестве с инвестиционной платформой AIM Congress, действующей под эгидой правительства Абу-Даби.

Генеральная прокуратура РФ в рамках иска об изъятии имущества экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова в пользу государства ссылается на его участие в незаконной предпринимательской деятельности, связанной с аграрными активами.

Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор студентам из Камеруна Балогуе Исаю Джуниору и Фоэ Манга Жану Пьеру Эме, признав их виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.