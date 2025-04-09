Иностранных студентов осудили за избиение краснодарского подростка

Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор студентам из Камеруна Балогуе Исаю Джуниору и Фоэ Манга Жану Пьеру Эме, признав их виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия (п.п. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, 28 августа 2024 года оба обвиняемых, находясь вблизи ТЦ «Гран» в Краснодаре, вступили в конфликт с несовершеннолетним, с которым ранее не были знакомы. В ходе инцидента подростку были нанесены удары руками и ногами, а также не менее трех ударов по верхним конечностям осколком стеклянной бутылки.

Суд признал вину подсудимых доказанной. Исаю Джуниору назначено наказание в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы, Эме — 2 года. Оба будут отбывать срок в колонии-поселении и были взяты под стражу непосредственно в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков