В четырех районах Кубани обнаружены обломки сбитых БПЛА

Днем 9 апреля в Краснодарском крае были обнаружены фрагменты сбитых БПЛА на территории четырех муниципалитетов. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Золотова Фото: Анастасия Золотова

В поселке Комсомольском Курганинского района обломки беспилотника упали на территорию частного двора — повреждены три единицы сельхозтехники и окна жилого дома.

Фрагменты дронов также обнаружены в хуторе Семигорском под Новороссийском, станице Курчанской Темрюкского района и за пределами Шкуринского сельского поселения Кущевского района. В этих муниципалитетах повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

На всех участках обнаружения обломков работают специалисты экстренных и специальных служб, территории оцеплены. Местные власти окажут помощь в восстановлении поврежденного имущества. При обнаружении фрагментов БПЛА гражданам рекомендовано сообщать по номеру 112 и не приближаться к находкам.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 9 апреля системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 67 украинских беспилотников над Краснодарским краем. Всего над Россией нейтрализовали 158 БПЛА.

Анна Гречко