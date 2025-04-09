КТК возобновил работу выносного причала в Новороссийске

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил эксплуатацию выносного причального устройства КТК-1 в Новороссийске. По информации пресс-службы компании, объект прошел внеочередное освидетельствование, по результатам которого был восстановлен его класс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cpc.ru Фото: cpc.ru

Сейчас отгрузка нефти осуществляется через ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-3. Информация о возобновлении работы ВПУ-2 будет предоставлена отдельно.

Ранее эксплуатация ВПУ-1 и ВПУ-2 была приостановлена по итогам проверок Ространснадзора в конце марта. Для возобновления работы причалов компании требовалось оплатить штраф в размере 200 тыс. руб.

Проверки безопасности объектов водного транспорта Азово-Черноморского бассейна проводятся с 26 марта 2025 года по распоряжению правительства РФ. Инспекция охватывает порты Новороссийска, Темрюка, Сочи и Туапсе.

Причиной проверок стала авария с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

Нефтепровод КТК Тенгиз-Новороссийск длиной 1,5 тыс. км обеспечивает транспортировку более 67% экспортной нефти из Казахстана, а также сырья с российских месторождений, включая каспийские. За 2024 год через систему транспортировано 63 млн т нефти.

В число акционеров КТК входят: Россия (24%), Казахстан (20,75%), Chevron (15%), ExxonMobil (7,5%), Shell совместно с Роснефтью (7,5%), Oryx (1,75%), ЛУКОЙЛ (12,5%), BG и Eni (по 2%).

Анна Гречко