В деле об изъятии активов Александра Чернова появился захват сельхозугодий

Генеральная прокуратура РФ в рамках иска об изъятии имущества экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова в пользу государства ссылается на его участие в незаконной предпринимательской деятельности, связанной с аграрными активами. Согласно апелляционному определению Московского областного суда, опубликованному в ГАС «Правосудие», Александр Чернов, возглавлявший крайсуд с 1994 по 2019 год, а затем находившийся в отставке, использовал свой статус для извлечения личной выгоды, в том числе при содействии главы Кавказского района Виталия Очкаласова, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство полагает, что через приближенных лиц экс-судья контролировал ООО «СХП "Дмитриевское"», обрабатывающее 9 тыс. га сельхозугодий. До 2024 года в числе учредителей компании значились Светлана Новикова, которую называют его гражданской женой, и ее мать. По версии прокуратуры, местные власти, в том числе Виталий Очкаласов, не препятствовали захвату земель в Кавказском районе, что обеспечивало «Дмитриевскому» беспрепятственное расширение. После смерти господина Очкаласова в мае 2024 года, по данным надзорного органа, агробизнес оказался в сфере влияния его детей — Татьяны и Семена Очкаласовых, через аффилированные структуры.

Несмотря на отсутствие в материалах суда конкретизации по эпизодам захвата земель, известно, что СХП «Дмитриевское» с 2009 года участвовало в судебных разбирательствах с пайщиками бывшего колхоза «Заветы Ленина». Тогда районный суд признал за агропредприятием право собственности на 946 га, квалифицированных как невостребованные доли. Против передачи земель выступали как пайщики, так и краевой департамент имущества, однако все иски остались без удовлетворения. В Генпрокуратуре рассматривают действия экс-судьи Чернова как нарушение антикоррупционного законодательства и настаивают на изъятии его активов.