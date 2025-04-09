Киев с помощью БПЛА атаковал компрессорную станцию «Турецкого потока» на Кубани

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 9 апреля предприняли попытку атаки с помощью БПЛА на компрессорную станцию «Кореновская» и газораспределительную станцию «Темрюк» в Краснодарском крае. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным ведомства, с 23:38 8 апреля до 1:26 9 апреля по мск ВСУ направили восемь беспилотников на компрессорную станцию «Кореновская», обеспечивающую работу экспортного газопровода «Турецкий поток» мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год. Все дроны были уничтожены системами ПВО и огневыми группами, объект не пострадал.

«Турецкий поток» проходит от Анапского района по дну Черного моря в Турцию.

В 2:30 9 апреля средства противовоздушной обороны ликвидировали еще два БПЛА, нацеленных на газораспределительную станцию «Темрюк», которая снабжает газом город и порт.

Министерство обороны России отмечает, что украинская сторона нарушила российско-американские договоренности о прекращении на 30 суток ударов по энергетическим объектам, действующие с 18 марта 2025 года. По заявлению ведомства, «киевский режим фактически ни на один день не прекращал атак по объектам российской энергетической инфраструктуре».

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что днем 9 апреля в четырех районах Краснодарского края были обнаружены обломки сбитых БПЛА. На всех участках работают специалисты экстренных и специальных служб, территории оцеплены. Местные власти окажут помощь в восстановлении поврежденного имущества. При обнаружении фрагментов беспилотников гражданам рекомендовано сообщать по номеру 112.

Всего в ночь на 9 апреля системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 67 украинских беспилотников над Кубанью.

Анна Гречко