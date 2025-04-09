Хоккеисты осудили судей

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл на седьмой встрече серии 1/8 финала Кубка Гагарина казанскому «Ак Барсу», забив решающую шайбу «автоголом», И теперь завершит сезон. На следующий день клуб заявил, что подал жалобу в дисциплинарный комитет КХЛ на работу судей. КХЛ со своей стороны вынесла решение оштрафовать клуб за оскорбительное поведение болельщиков.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В понедельник 7 апреля, ХК «Автомобилист» проиграл казанскому «Ак Барсом» в матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина Восточной конференции КХЛ со счетом 1:2 2ОТ (1-1, 0-0, 0-0, 0-1) на «УГМК Арене» в Екатеринбурге. Противник вырвал победу во втором овертайме. В основное время шайбы в ворота соперника забили Александр Шаров из «Автомобилиста» и Илья Сафонов из «Ак Барса». В пятом периоде Евгений Аликин («Автомобилист») попал шайбой в нападающего Алексея Бывальцева, от которого она отскочила в ворота «Автомобилиста», после чего счет стал 2:1 в пользу «Ак Барса». Победный гол на 84 минуте матча записали на казанского хоккеиста Кирилла Семенова. Игра стала самым долгим седьмым матчем в истории Кубка Гагарина, сообщили в пресс-службе КХЛ.

Как писал «Ъ», в ходе матча был удален Никита Трямкин («Автомобилист») за удар по голове Степана Фальковского («Ак Барс»), который покинул лед, чтобы восстановиться.

«Очень неприятно, что в этой серии, в седьмой игре, решил исход такой момент. Не парни решили исход, не команда решила, а другие люди решили. Вот это больше всего неприятно, есть осадок. Понятно, что у нас был шанс в овертайме при игре пять на четыре, но мы им не воспользовались, а соперник воспользовался»,– сказал тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин на пресс-конференции после матча.

Игру он назвал равной.

Данный матч был назначен после шести игр плей-офф, по итогам которых счет оказался 3:3. Окончательный счет серии после второго матча 4:3 в пользу казанского «Ак Барса». «Автомобилист» после этого поражения вынужден завершить сезон.

На следующий день после поражения, 8 апреля, в социальных сетях «Автомобилиста» появилось сообщение о том, что команда обжалует судейство матча в КХЛ. Записи эпизодов, по их словам, предвзятого судейства во время овертаймов передали в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ. «Это эпизод с ударом высоко поднятой клюшкой по голове Алексея Бывальцева, а также моменты с подножками Максиму Денежкину и Кириллу Воробьеву, оставшиеся без внимания арбитров матча»,— пояснили в пресс-службе команды. При этом на удаление Никиты Хрипунова («Автомобилист») после удара защитника «Ак Барса» Никиты Лямкина в дополнительное время клуб жаловаться не будет, хотя многие болельщики в соцсетях клуба отмечали несправедливость этого решения.

В сообщении хоккейного клуба указано, что одним из главных судей на матче был Иван Фатеев, судивший уже третью игру серии между «Автомобилистом» и «Ак Барсом». В ходе нее, по мнению «Автомобилиста», казанский клуб установил «уникальное достижение, ни разу не получив численное меньшинство за без малого 93 минуты игрового времени».

В среду, 9 апреля стало известно, что «Автомобилист» получил штраф за оскорбление болельщиками клуба команды-соперника. «Во время матча лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением правил поведения в спортсооружениях, на основании этого на ХК "Автомобилист" наложен штраф в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ»,— сообщили в пресс-службе КХЛ.

Главного тренера клуба «Ак Барс» Анвара Гатиятулина спрашивали, как он отнесся к «неприятным для "Ак Барса" кричалкам», которые доносились с трибун после финала. На что он ответил, что слышал только «наших болельщиков».

«Уже есть примеры, когда КХЛ штрафовала за подобное, тут нечему удивляться, это могло произойти»,— коротко прокомментировали «Ъ-Урал» в пресс-службе клуба.

Анна Капустина