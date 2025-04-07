ХК «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» и прекратил борьбу за Кубок Гагарина

Казанский «Ак Барс» вырвал победу у екатеринбургского «Автомобилиста» во втором овертайме седьмого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина Восточной конференции КХЛ, со счетом 1:2 2ОТ (1-1, 0-0, 0-0, 0-1), сообщили в пресс-службе ХК «Автомобилист». Матч проходил на «УГМК Арене» в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Ак Барс" (Казань)

Фото: пресс-служба ХК пресс-служба ХК «Автомобилист» Матч между командами "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Ак Барс" (Казань)

Фото: пресс-служба ХК пресс-служба ХК «Автомобилист»

В основное время счет на девятой минуте открыл Александр Шаров из «Автомобилиста», затем Илья Сафонов восстановил равенство. Победную шайбу забросил Кирилл Семенов на 84 минуте матча.

Окончательный счет в серии стал 4:2 в пользу казанского «Ак Барса».

Седьмая игра серии первого раунда Кубка Гагарина 2025 между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» стала первым седьмым матчем ушедшей во второй овертайм, в истории КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

«Ак Барс» стал седьмым участником второго раунда плей-офф. Последний участник четвертьфинала определится в матче «Салавата Юлаева» и «Сибири».

Следующим соперником «Ак Барса» станет московское «Динамо» или «Спартак». Для «Автомобилиста» сезон завершен.

Полина Щуцкая